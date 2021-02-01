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Байден не виключає повернення санкцій проти М'янми через військовий переворот

1 лютого, 20:31

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент США закликав світ об'єднатися в тиску на м'янманських військових

Міжнародне співтовариство має об'єднатися для тиску на військових М'янми, щоб змусити їх негайно відмовитися від захоплення влади і звільнити затриманих ними офіційних осіб, інакше США можуть знову запровадити проти країни санкції.

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Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, поширеній прес-службою Білого дому.

"Захоплення влади в М'янмі військовими, затримання Аун Сан Су Чжі (державного радника і фактичного лідера країни. – Ред.) та інших цивільних посадових осіб і оголошення надзвичайного стану в країні є прямим нападом на перехід країни до демократії і верховенства закону", – підкреслив президент США.

Він зазначив, що якщо країна зійде зі встановленого за останнє десятиліття демократичного шляху, Білий дім може розглянути повернення раніше скасованих санкцій проти М'янми.

"Згортання прогресу в напрямку демократії призведе до негайного перегляду наших санкційних повноважень і правил з подальшим прийняттям відповідних заходів" , – йдеться в заяві.

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Бацден пообіцяв, що Сполучені Штати будуть відстоювати демократію скрізь, де її атакують.

"Ми будемо працювати з нашими партнерами в усьому регіоні і в усьому світі, щоб підтримати відновлення демократії і верховенства закону, а також притягнути до відповідальності тих, хто винен у поваленні демократичних перетворень у М'янмі", – відповів він.

Нагадаємо, напередодні військові М'янми заарештували президента країни Він М’їна і державного радника Аун Сан Су Чжі і оголосили про запровадження надзвичайного стану в країні терміном на один рік.

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М'янма США переворот санкції Джо Байден
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