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Байден не виконав обіцянку – в Білому домі назвали помилку президента

22 червня 2021 21:05

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент США обіцяв американцям, що до Дня незалежності 7 з 10 дорослих зроблять щеплення від коронавірусу, але щось пішло не так

У Байдена зізналися, що провалили темпи вакцинації американців. Фото: колаж "Сьогодні"

У Байдена зізналися, що провалили темпи вакцинації американців. Фото: колаж "Сьогодні"

Білий дім не виконав поставлену президентом США Джо Байденом мету – вакцинувати від коронавірусу 70% дорослого населення країни хоча б однією дозою до Дня незалежності, який американці святкують 4 липня.

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Про це повідомляє CNBC.

З відповідною заявою 22 червня виступив старший радник Білого дому з питань боротьби з епідемією COVID-19 Джеффрі Зіентс.

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За його словами, в Сполучених Штатах вже вакциновано 70% дорослих віком від 30 років і очікується, що найближчим часом цей показник буде досягнутий для категорії "27+".

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"Ми вважаємо, аби вакцинувати 70% всіх дорослих хоча б одним щепленням з урахуванням 18-26-річних, знадобиться кілька додаткових тижнів", – сказав Зіентс.

Чиновник зазначив, що "багато молодих американців не вважали COVID-19 чимось, що їм заважає, і менше прагнули отримати щеплення". Незважаючи на це, Четверте липня в країні пройде у звичайному режимі.

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Всупереч вакцинаційному "ривку" після інавгурації Байдена, за останні два тижні рівень вакцинації в США збільшився менш ніж на 1 процентний пункт.

При цьому іншу передвиборчу обіцянку – досягти позначки в 200 млн зроблених щеплень від коронавірусу протягом перших 100 днів свого президентства – Джо Байден виконав ще у квітні.

Також ми писали, що в США діє система привабливих стимулів для вакцинації – від безкоштовної марихуани до великих грошових заохочень.

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Дивіться, про що ще говорять в Україні та світі 22 червня:

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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