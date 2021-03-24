Байден обговорить Росію і Китай з лідерами ЄС 25 березня

Президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорить з лідерами Євросоюзу пов'язані з Китаєм і Росією питання під час онлайн-саміту Ради Європи 25 березня.

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Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Він (Байден. – Ред.) обговорить спільні зовнішньополітичні інтереси, включаючи Китай і Росію", – йдеться в повідомленні.

Крім того ЄС і США планують домовитися про спільні дії в боротьбі з пандемією коронавірусу, обговорити проблеми зміни клімату і поглиблення торговельних та інвестиційних відносин.

До участі в засіданні саміту лідерів ЄС Байдена запросив президент Ради Європи Шарль Мішель.

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Нагадаємо, Росія звинуватила США у відмові від публічних переговорів у форматі відеоконференції, після того як президент Джо Байден не прийняв відповідну пропозицію Володимира Путіна.

В адміністрації Байдена заявили, що президент США проведе зустріч з главою КремляВолодимиром Путіним, "коли настане правильний час".

Крім того, минулого тижня Байден назвав Путіна вбивцеюі заявив, що той курирував масштабну кампанію з очорнення кандидатури демократа на торішніх президентських виборах у США.

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