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Байден звинуватив Трампа у підбурюванні до заворушень і назвав їх учасників терористами

7 січня, 22:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Обраний президент США обіцяє покарати винних

Обраний президент Джо Байден, перемогу якого вранці в четвер затвердив Конгрес США, назвав учасників заворушень біля Капітолію натовпом бунтівників і терористами і звинуватив Дональда Трампа у підбурюванні.

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Про це Байден заявив у відеозверненні, оприлюдненому ввечері 7 січня.

На його думку, 6 січня стало одним ыз найтемніших днів в історії країни.

"Не смійте називати їх учасниками протестів. Це була юрба бунтівників, доморощені терористи", – підкреслив він.

Водночас, за словами Байдена ситуацію, що склалася в середу, не можна назвати несподіваною через попередні заяви і дії Дональда Трампа.

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"Протягом останніх чотирьох років у нас був президент, який чітко давав зрозуміти, що зневажає нашу демократичну систему, конституцію і верховенство закону", – підкреслив він.

Байден також заявив, що саме Трамп своїми заявами і невизнанням підсумків виборів підбурював людей до нападу на Конгрес і пообіцяв покарати винних.

Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня щодо затвердження результатів виборів були перервані через штурм Капітолію прибічниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося перервати засідання і терміново евакуюватися – в будівлі був розпорошений сльозогінний газ.

Під час заворушень відбулися затримання і сутички протестувальників та правоохоронців, є загиблі.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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