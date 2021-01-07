Байден звинуватив Трампа у підбурюванні до заворушень і назвав їх учасників терористами

Обраний президент Джо Байден, перемогу якого вранці в четвер затвердив Конгрес США, назвав учасників заворушень біля Капітолію натовпом бунтівників і терористами і звинуватив Дональда Трампа у підбурюванні.
Про це Байден заявив у відеозверненні, оприлюдненому ввечері 7 січня.
На його думку, 6 січня стало одним ыз найтемніших днів в історії країни.
"Не смійте називати їх учасниками протестів. Це була юрба бунтівників, доморощені терористи", – підкреслив він.
Водночас, за словами Байдена ситуацію, що склалася в середу, не можна назвати несподіваною через попередні заяви і дії Дональда Трампа.
"Протягом останніх чотирьох років у нас був президент, який чітко давав зрозуміти, що зневажає нашу демократичну систему, конституцію і верховенство закону", – підкреслив він.
Байден також заявив, що саме Трамп своїми заявами і невизнанням підсумків виборів підбурював людей до нападу на Конгрес і пообіцяв покарати винних.
Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня щодо затвердження результатів виборів були перервані через штурм Капітолію прибічниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося перервати засідання і терміново евакуюватися – в будівлі був розпорошений сльозогінний газ.
Під час заворушень відбулися затримання і сутички протестувальників та правоохоронців, є загиблі.
Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США
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