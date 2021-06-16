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Байден пояснив, чому його зустріч з Путіним була короткою

16 червня 2021 23:12

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент Сполучених Штатів наголосив на унікальності нинішнього саміту і розповів, хто їм допомагав в обговоренні важливих питань

На зустрічі президентів США і Росії ледь не трапилася бійка. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

На зустрічі президентів США і Росії ледь не трапилася бійка. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Президент Сполучених Штатів Джо Байден пояснив, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним закінчилася набагато раніше, ніж очікувалося, тому що виявилося, що трохи більше двох годин цілком достатньо, крім того їм "допомагали".

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Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками зустрічі в Женеві.

"Причина, через яку вона не тривала довше, тому що: двоє голів держав провели понад дві години через стіл один від одного, розмовляючи про найменші подробиці питань, що їх турбують – ви пам'ятаєте, коли ще таке було? Я не пам'ятаю", – підкреслив Байден.

Він додав, що крім іншого, їм з Путіним допомагали міністри оборони двох країн, глава МЗС Росії Сергій Лавров і американський держсекретар Ентоні Блінкен.

"Нам допомагали наші міністри оборони, наші посли, держсекретар США постійно був зі мною. Лавров, Блінкен говорили про деякі питання, які вимагають уточнення, додаткового обговорення. Ми уточнювали, щоб ми один одного правильно розуміли. І коли ми проговорили кілька годин, ми подумали, а що далі? А далі треба буде подивитися через 3-6 місяців і зрозуміти, чи підійшли ми ближче до основоположних переговорів про стратегію взаємин і прогрес", – зазначив Байден.

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Під час прес-конференції президент Сполучених Штатів також зазначив, що реальні результати його зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним стануть зрозумілі щонайменше через шість місяців, але в цілому оцінив саміт позитивно.

Путін також заявив, що на переговорах з Байденом не було ніякої ворожості.

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