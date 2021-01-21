Байден оголосив день інавгурації національним вдень єдності в США

Обраний президент США Джо Байден оголосив день своєї інавгурації 20 січня національним днем єдності.
Як передає ABC, Байден підписав відповідний документ.
"Сьогодні ми святкуємо тріумф демократії після виборів, в ході яких проголосувало більше американців, ніж будь-коли раніше в нашій історії, і за підсумками яких воля народу була почута і виконана", – йдеться в заяві.
Цим документом Джо Байден оголосив 20 січня 2021 року національним вдень єдності.
Нагадаємо, що інавгурація нового американського президента Джо Байдена відбулася перед Капітолієм у Вашингтоні. Крім Байдена, заступила на свою посаду і перший темношкірий віце-президент Камала Харріс.
Виступаючи перед присутніми, 78-річний демократ Байден виголосив свою першу урочисту промову на новій посаді.
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