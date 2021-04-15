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Байден оголосив у США надзвичайний стан

15 квітня, 18:33

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Америка готується приймати удар у відповідь за введені сьогодні проти Росії санкції – президент підвищив рівень готовності державних органів

На фоні введення нового санкційного пакету щодо Росії президент США Байден оголосив у своїй країні новий надзвичайний стан.

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Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Я видав указ про оголошення надзвичайного стану в країні через незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів через певну зловмисну іноземну діяльність уряду Російської Федерації", – йдеться в записці Байдена, адресованій Конгресу.

Відео: Сьогодні

Він зазначив, що приводом для такого рішення були такі дії РФ:

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  • спроби підірвати вільні і демократичні вибори та демократичні інститути у США, їхнії країнах-союзниках і партнерах;
  • зловмисне використання кіберпростору проти США, їхніх союзників та партнерів;
  • підтримка та участь в транснаціональній корупції з метою здійснення впливу на іноземні уряди;
  • екстериторіальні дії проти опозиції чи журналістів;
  • підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;
  • порушення усталених принципів міжнародного права, зокрема поваги територіальної цілісності інших держав.

Нагадаємо, що раніше цього самого дня Білий дім оголосив про санкції щодо десятків громадян РФ і російських компаній через окупацію Криму, втручання у виборчих процес в Америці і допомогу російським спецслужбам. Хто потрапив до "чорного списку", читайте в матеріалі "Сьогодні".

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У російському МЗС вже пригрозили Вашингтону "рішучим опором" і "невідворотною відповіддю".

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Росія США надзвичайний стан Джо Байден втручання Росії

Джерело: Сьогодні

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