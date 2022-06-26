Байден відреагував на масований ракетний удар по Києву

Американський лідер засудив дії країни-агресора

Джо Байден (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден прокоментував ракетний удар по Києву.

"Російські ракетні удари по Києву є ще одним виявом їхнього варварства", – сказав він.

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Подробиці обстрілу

Вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетні удари було завдано по Шевченківському району столиці. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Радник голови МВС Геращенко повідомив, що ракета в Києві влучила у дах 9-поверхового житлового будинку на Лук'янівці та знесла кілька верхніх поверхів, рятувальники борються з вогнем. Місце трагедії оточене поліцією.

За повідомленнями, по столиці випустили 14 ракет, мешканці чули 4 вибухи у Києві.

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Крім того, у ЗСУ розповіли, звідки і чим РФ вдарила по Києву. За словами джерела, Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 з регіону Каспійського моря.

Раніше ми повідомляли, що друга ракета під час обстрілу Києва потрапила до дитсадка.

Також нагадаємо, РФ ударила ракетою по багатоповерхівці у Києві: одна з постраждалих – громадянка РФ.