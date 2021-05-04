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Байден визначився з датою зустрічі з Путіним (відео)

4 травня, 22:07

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент США спочатку не зрозумів, про кого його запитують журналісти, а потім уточнив, коли може відбутися зустріч з главою Кремля

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що розраховує, що його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним все-таки відбудеться у червні.

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Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів, чи може зустріч відбутися в наступному місяці.

Слід зазначити, що президент США не відразу зрозумів, про зустріч з ким саме його запитують, і перепитав.

"З ким?.. Так, я сподіваюся і очікую, що так і буде", – сказав Байден.

Нагадаємо, 14 квітня Байден запропонував Путіну зустрітися в третій країні. З пропозицією прийняти переговори президентів вже виступили кілька європейських країн.

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Наприкінці квітня у Росії заявили, що зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена може відбутися в червні, але проведення зустрічі залежить від багатьох факторів.

Раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі розповіла, що серед питань, які обговорюватимуть на саміті США – Росія президенти двох країн Джо Байден і Володимир Путін, можуть бути ситуація з опозиціонером Олексієм Навальним і присутність російських військ на кордоні з Україною.

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