Байден перекине ядерні бомбардувальники ближче до Росії – ЗМІ

Стратегічні літаки B-1 будуть дислоковані в 2,2 тисячах км від Москви

Сполучені Штати планують перекинути на північ Європи 4 ядерних надзвукових бомбардувальники B-1 Lancer і близько 200 військовослужбовців.

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Про це повідомляє Express.

У найближчі три тижні США збираються перемістити авіацію і війська на норвезьку авіабазу "Орланд", яка знаходиться за 2,2 тис. км від Москви, аби в подальшому провести військові навчання в міжнародному повітряному просторі біля Арктики недалеко від північно-західного кордону Росії.

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Посилаючись на анонімні джерела серед чиновників, журналісти називають це знаком Кремлю, що нова американська адміністрація зможе швидше реагувати на будь-які акти агресії з боку Росії.

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"Оперативна готовність і наша здатність підтримувати союзників і партнерів і швидко реагувати критично важливі для загального успіху", – стверджує командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Джефф Харрігіан.

В минулому США виконували свої місії в Арктику з Великої Британії.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден пригрозив Росії, що він жорсткіше реагуватиме на витівки Кремля, аніж його попередник Дональд Трамп.

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Крім того, у нещодавній телефонній розмові зі своїм російським колегою Володимиром Путіним президент США Джо Байден підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України.

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