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Більше, ніж у Першій світовій, Другій світовій і у В'єтнамі: від COVID-19 загинули 500 тисяч американців

23 лютого, 08:39

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації закликав не піддаватися горю

Президент США Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден, а також віцепрезидентом Камалою Гарріс вшанували пам'ять понад 500 тисяч жертв коронавірусу у своїй країні. Вони оголосили хвилину мовчання в Білому домі.

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Трансляцію вели на сторінці Байдена в Twitter. Південний фасад Білого дому вбрали траурними стрічками, а на сходах символічно запалили 500 свічок.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

"Як нація, ми не можемо змиритися з такою жорстокою долею. Ми так довго боролися з цією пандемією. Ми повинні не піддаватися онімінню від горя. Ми повинні чинити опір тому, щоб розглядати кожне життя як статистику. Ми повинні робити це, щоб вшанувати пам'ять мертвих", – сказав президент.

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Він додав, що за рік пандемії померло більше американців, ніж у Першій світовій війні, Другій світовій війні і В'єтнамській війні.

Раніше ми повідомляли, що в США оголосили п'ятиденний траур за жертвами COVID-19.

Також нагадаємо, з початку пандемії у світі виявлено понад 111 мільйонів заражень коронавірусом.

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США загиблі зараження коронавірус Джо Байден
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