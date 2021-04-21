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Байден підтримав вирок за вбивство Флойда, а Міннеаполіс вже святкує (відео)

21 квітня, 04:16

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент заявив про системний расизм у США і гігантський крок уперед на шляху до справедливості

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримав винесений у вівторок вирок екс-поліцейському Дереку Човіну за ненавмисне вбивство темношкірого Джорджа Флойда і назвав його гігантським кроком на шляху до справедливості.

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Про це глава США написав у Twitter.

"Цей вердикт – це крок вперед. І хоча ніщо не може повернути Джорджа Флойда, це може стати гігантським кроком вперед на шляху до справедливості в Америці", – підкреслив президент.

Крім того, виступаючи в Білому домі, президент заявив, що в США досі існує системний расизм.

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"Це вбивство, яке сталося серед білого дня, зірвало шори, щоб весь світ побачив... системний расизм – клеймо на душі нашої нації", – сказав Байден.

Тим часом натовпи людей заповнили вулиці в центрі Міннеаполіса відразу після винесення вироку. Люди веселяться і влаштовують стихійні демонстрації і гуляння.

/ Фото: REUTERS

На вулицях обнімаються, плескають у долоні і скандують: "Справедливість!". Всюди на знак солідарності сигналять проїжджаючі повз машини.

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Нагадаємо, 20 квітня присяжні в Міннеаполісі визнали колишнього поліцейського Дерека Човіна винним у вбивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві і в заподіянні смерті з необережності чорношкірому Джорджу Флойду. Його засудили до тюремного ув'язнення на строк до 40 років.

Похорон Флойда відбувся 9 червня 2020 року в місті Х'юстон. Урочисту церемонію прощання відвідали сотні людей, зокрема й нинішній президент США Джо Байден.

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США суд вбивство чорношкірий поліцейський Джо Байден Міннеаполіс
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