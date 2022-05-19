Байден підтримав Швецію та Фінляндію на шляху до НАТО, а натякнув на Україну

Президент США Джозеф Байден публічно висловився на підтримку вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, проте він зробив натяк на адресу України. На виступ у Рожевому саду Білого дому американський лідер вийшов у краватці кольорів українського прапора.
Про це повідомляє CNN.
Що відомо
Після того, як президент США Джо Байден оголосив про повну підтримку Сполученими Штатами заявок Швеції та Фінляндії на членство в НАТО, він заявив, що його адміністрація негайно надає Конгресу США звіти про вступ обох країн до НАТО.
"Сьогодні моя адміністрація представляє Конгресу Сполучених Штатів звіти про вступ обох країн до НАТО, щоб Сенат міг ефективно та швидко перейти до консультування та згоди з договором", – сказав Байден.
Також він заявив, що на сьогодні Швеція та Фінляндія координують свої дії з НАТО щодо підтримки України у боротьбі проти російської агресії.
У США щонайменше дві третини Сенату мають проголосувати за затвердження нових держав-членів оборонного альянсу. Так само законодавчі органи всіх 30 нинішніх членів повинні схвалити нових кандидатів у члени НАТО.
Шлях до НАТО
- Без сумніву, Сенат США підтримає заявку Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу. Проте цей процес збирається гальмувати Туреччина.
- Ще 16 травня турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган наполягав, що його країна не може сказати "так" вступу Фінляндії та Швеції в НАТО через курдське питання.
- За даними видання The Financial Times з посиланням на обізнане джерело, 18 травня Анкара заблокувала початок розгляду заявок цих країн за прискореною процедурою.
- Така позиція Туреччини дуже тішить Росію, президент якої Володимир Путін пригрозив, що плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО викличуть "відповідну реакцію" Кремля.