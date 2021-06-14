Байден підготував Путіну "жорсткі послання" – Джонсон

Володимир Путін і Джо Байден. Колаж "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним донесе йому "досить жорсткі послання".

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Про це перед початком саміту НАТО заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, передає CNN.

"Президент США Джо Байден" в найближчі кілька днів буде виступати з досить жорсткими посланнями президента Путіна", – заявив Джонсон.

За словами Джонсона, він "завжди сподівається, що з Росією справи підуть краще, але поки вони досить розчаровують з точки, зору Великобританії".

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Американський президент пообіцяв, що чітко доведе до Путіна все побоювання США, після чого обіцяє розповісти ЗМІ про результати зустрічі, а президент РФ окремо озвучить свою точку зору.

"Я не хочу, щоб мене відволікало то, що вони потиснули друг одному руки, хто найбільше розмовляв і все інше", – додав президент США.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Путін назвав головні цілі зустрічі з Байденом. У Кремлі також відзначають, що останнім часом Байден пом'якшив риторику на адресу Росії.

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