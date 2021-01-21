Байден підписав перші укази на посаді президента США (фото)

20 січня в день інавгурації президент США Джо Байден підписав перші укази.
Про це повідомляє CNN.
За словами Байдена, так він показує готовність стримати свої обіцянки, дані американцям.
Так, підписаний указ, згідно з яким США повертаються в Паризьку хартію по клімату.
Також новий глава держави постановив скасувати будівництво нафтопроводу Keystone XL з Канади, незважаючи на підтримку проекту Оттавою.
Байден підписав указ, яким скасував заборону на в'їзд в США громадян ряду мусульманських країн.
"Деякі виконавчі заходи, які я збираюся підписати сьогодні, допоможуть змінити хід кризи COVID-19 і боротися зі зміною клімату різними способами", – сказав Байден.
Нагадаємо, що інавгурація нового американського президента Джо Байдена відбулася перед Капітолієм у Вашингтоні. Крім Байдена, заступила на свою посаду і перший темношкірий віце-президент Камала Харріс.
Виступаючи перед присутніми, 78-річний демократ Байден виголосив свою першу урочисту промову на новій посаді.
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