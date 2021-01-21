Байден підписав перші укази на посаді президента США (фото)

Новий президент планує в один день підписати 17 указів

20 січня в день інавгурації президент США Джо Байден підписав перші укази.

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Про це повідомляє CNN.

За словами Байдена, так він показує готовність стримати свої обіцянки, дані американцям.

Так, підписаний указ, згідно з яким США повертаються в Паризьку хартію по клімату.

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Також новий глава держави постановив скасувати будівництво нафтопроводу Keystone XL з Канади, незважаючи на підтримку проекту Оттавою.

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Байден підписав указ, яким скасував заборону на в'їзд в США громадян ряду мусульманських країн.

"Деякі виконавчі заходи, які я збираюся підписати сьогодні, допоможуть змінити хід кризи COVID-19 і боротися зі зміною клімату різними способами", – сказав Байден.

Нагадаємо, що інавгурація нового американського президента Джо Байдена відбулася перед Капітолієм у Вашингтоні. Крім Байдена, заступила на свою посаду і перший темношкірий віце-президент Камала Харріс.

Виступаючи перед присутніми, 78-річний демократ Байден виголосив свою першу урочисту промову на новій посаді.

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