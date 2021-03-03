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Байден "понизив" Росію: більше не головний геополітичний противник XXI століття

3 березня, 19:20

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Є тільки одна країна, яка може кинути виклик міжнародній системі – і це не РФ

Білий дім вважає своїм головним противником на геополітичній арені Китай, а Росію – "серйозним викликом".

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Про це в своїй програмній промові з зовнішньої політики заявив 3 березня держсекретар США Ентоні Блінкен.

Голова Держдепу назвав американо-китайські відносини "найбільшим геополітичним викликом XXI століття", оскільки тільки КНР володіє "достатньою економічною, дипломатичною, військовою та технологічною міццю, аби кинути серйозний виклик стабільній відкритій міжнародній системі".

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"Деякі країни представляють для нас серйозні виклики, зокрема Росія, Іран та КНДР, але виклик Китаю інший", – сказав Блінкен.

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У зв'язку з цим адміністрація Байдена підходитиме до відносин з Китаєм "з позиції сили".

"Наші відносини з Китаєм будуть витримані в дусі конкуренції, де потрібно, в дусі співробітництва, де можливо, і в дусі суперництва, коли це необхідно", – сказав держсекретар.

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Крім того, за Байдена США відмовляться від силового повалення авторитарних режимів.

"Ми пробували такі тактики в минулому і, які б благі наміри не були, це не працювало", – пояснив це рішення Тоні Блінкен.

Тепер США "робитимуть це інакше" – подаючи власний приклад і спонукаючи недемократичні країни до реформ.

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Нагадаємо, що напередодні Мінфін і Держдеп США ввели новий пакет санкцій стосовно Росії через порушення прав людини і, зокрема, суд над опозиціонером Олексієм Навальним.

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А минулого тижня Джо Байден офіційно заявив, що США не визнають окупацію Криму і що РФ повинна повернути півострів Україні.

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