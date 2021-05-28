Витоки пандемії COVID-19. Байден пообіцяв оприлюднити доповідь розвідки США

Президент США заявив, що не знає, якими в точності стануть висновки американської розвідки, але сподівається наблизитися до більш чіткого висновку

Американським спецслужбам належить з'ясувати, яким саме чином стався спалах COVID-19. / Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден, який доручив спецслужбам встановити походження COVID-19, пообіцяв оприлюднити результати цього розслідування.

Реклама

Відповідну обіцянку глава вашингтонської адміністрації дав під час бесіди з журналістами на військовій базі Ендрюс в штаті Меріленд перед робочою поїздкою в Клівленд (штат Огайо), повідомляє The New York Times.

На пряме запитання про те, чи буде представлений громадськості згаданий звіт, який спецслужби США повинні підготувати протягом трьох місяців, Байден відповів: "Так, якщо тільки немає чогось такого, про що мені не відомо".

При цьому глава Білого дому заявив, що не знає, якими в точності стануть висновки американської розвідки.

"Якби я це знав, я б не вимагав проведення 90-денного розгляду питання. Я не знаю", – сказав президент.

Реклама

У поширеній в середу від його імені Білого дому письмовій заяві говорилося, що розвідспільнота США не має достатньої інформації, щоб з упевненістю сказати, з чого почалося поширення нового коронавірусу: з контакту людини з інфікованою твариною або інциденту в лабораторії.

У зв'язку з цим Байден доручив спецслужбам США нове розслідування на тлі нових припущень. Керівник американської адміністрації сподівається, що це дозволить наблизитися до більш чіткого висновку.

Отже, американським спецслужбам належить з'ясувати, яким саме чином стався спалах: або шляхом передачі вірусу від тварин людині або внаслідок лабораторної витоку.

Нагадаємо, що попередник Байдена Дональд Трамп та інші республіканці наполягають на тому, що причиною пандемії став витік з вірусної лабораторії в китайському місті Ухань.

При цьому після візиту до Китаю делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я назвала таку версію малоймовірною.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус