Байден доручив вивчити можливе втручання Росії у вибори США – ЗМІ

Крім того, національна розвідка вивчить повідомлення про гроші, які російські спецслужби могли передавати талібам

46-й президент США Джо Байден вимагатиме у Директорату національної розвідки надати повну оцінку щодо можливого втручання Росії у вибори 2020 року в США.

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Про це повідомляє Тhe Washington Post з посиланням на джерела серед чиновників США.

Байден також доручить вивчити ситуацію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального і зажадає оцінки щодо масштабного хакерського нападу на американські установи, в якому багато аналітиків і чиновників звинуватили Росію.

За словами співрозмовника видання, надана розвідкою оцінка буде використана адміністрацією Байдена для планування відповіді на агресію Росії наступними роками.

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Крім того, національна розвідка вивчить повідомлення про гроші, які російські спецслужби могли передавати талібам за вбивства американських військових в Афганістані.

Нагадаємо, на відміну від своїх попередників Джо Байден не збирається перезапускати американсько-російські відносини після своєї інавгурації.

Більше про те, чому правління Байдена буде для Росії передбачуванішим і чому він вважає РФ головним ворогом США, читайте в матеріалі "Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна" на нашому сайті.

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