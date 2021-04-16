Байден запропонував зустрітися Путіну влітку, щоб провести стратегічний діалог

Президент США Джо Байден запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися Європі вже цього літа, щоб вирішити низку важливих питань, які накопичилися за тривалий час.
Про це у своєму відеозверненні заявив президент США Джо Байден.
"Я запропонував особисто, щоб ми зустрілися в Європі цього літа для того, щоб вирішити низку проблем, що стоять перед нашими країнами. Наші співробітники обговорюють цю можливість", – сказав президент США.
Він очікує, що під час зустрічі на вищому рівні США та РФ, могли б запустити стратегічний діалог в області обмеження озброєнь і безпеки і вирішити критично важливі виклики для світу.
"США не зацікавлені в ескалації конфлікту з Росією, ми б хотіли, щоб у нас були стабільні і передбачувані відносини з РФ ... Але якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий реагувати належним чином", – сказав він.
Нагадаємо, 15 квітня США офіційно ввели нові санкції проти Росії, відповідне розпорядження підписав президент Джо Байден. Це було зроблено для того, щоб покарати Росію за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету і інтересів штатів. Докладніше – читайте в матеріалі "Сьогодні".
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