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Байден запропонував зустрітися Путіну влітку, щоб провести стратегічний діалог

16 квітня, 00:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Глава США вважає, що Сполучені Штати і РФ могли б запустити стратегічний діалог в області обмеження озброєнь

Президент США Джо Байден запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися Європі вже цього літа, щоб вирішити низку важливих питань, які накопичилися за тривалий час.

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Про це у своєму відеозверненні заявив президент США Джо Байден.

"Я запропонував особисто, щоб ми зустрілися в Європі цього літа для того, щоб вирішити низку проблем, що стоять перед нашими країнами. Наші співробітники обговорюють цю можливість", – сказав президент США.

Він очікує, що під час зустрічі на вищому рівні США та РФ, могли б запустити стратегічний діалог в області обмеження озброєнь і безпеки і вирішити критично важливі виклики для світу.

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"США не зацікавлені в ескалації конфлікту з Росією, ми б хотіли, щоб у нас були стабільні і передбачувані відносини з РФ ... Але якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий реагувати належним чином", – сказав він.

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Нагадаємо, 15 квітня США офіційно ввели нові санкції проти Росії, відповідне розпорядження підписав президент Джо Байден. Це було зроблено для того, щоб покарати Росію за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету і інтересів штатів. Докладніше – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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