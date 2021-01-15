Байден запропонував виділити 400 млн доларів на боротьбу з COVID-19

Обраний президент США Джо Байден пропонує виділити близько 1,9 трлн доларів на заходи боротьби з епідемією COVID-19 в країні, поліпшення економічної ситуації і надання допомоги населенню.
Близько 400 млрд доларів Байден хоче виділити на боротьбу з пандемією коронавірусу, передає Irish Examiner.
Для надання допомоги населенню може піти 1 трлн доларів, а решта суми – для поліпшення економічної ситуації в країні.
Також хочуть підвищити до 15 доларів мінімальної погодинної оплати праці в США і введенню додаткових пільг.
Крім того, Байден вважає за потрібне виділити $50 млрд на розширення програм тестування на коронавірус.
Раніше ми писали, що представники Республіканської партії США домагатимуться імпічменту Джо Байдена в перший же його робочий день на посаді президента.
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