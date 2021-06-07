Байден запросив Зеленського в Білий дім. Коли може відбутися візит?

Зустріч двох президентів може відбутися після того, як Байден повернеться в США з поїздки в Європу

Президент США Джо Байден, під час телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським, запросив його в Білий дім цього літа.

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Про це на брифінгу сказав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Він (Байден) також сказав Зеленському, що він чекає зустрічі з ним тут, у Білому домі, у Вашингтоні", – заявив він.

За його словами, візит Зеленського в США може відбутись після того, як Байден завершить поїздку в Європу.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський розчарований діями США щодо російського "Північного потоку – 2", зволіканням НАТО про членство України, але розраховує на зустріч з американським лідером Джо Байденом.

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Нагадаємо, американським ЗМІ стало відомо, що Зеленського не запросили до Байдена через скандал в "Нафтогазі".