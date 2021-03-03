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Байден продовжив "українські" санкції США проти Росії до 2022 року

3 березня, 21:02

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Вперше санкції ввів ще екс-президент Обама – з того часу вони лише розширювалися

США продовжили ще на рік санкції проти Росії через збройну агресію проти України і незаконну окупацію Кримського півострова. Отже, вони діятимуть як мінімум до 6 березня 2022 року.

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Відповідне повідомлення було опубліковано в Федеральному реєстрі США.

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"Дії та політика, якої стосувалися президентські укази, продовжують представляти незвичайну і екстраординарну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США", – йдеться в тексті пояснювальної записки.

Варто зазначити, що санкційний механізм США передбачає автоматичне продовження обмежувальних заходів, якщо президент не повідомляє про інше за 90 днів до нової пролонгації.

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Санкції були введені ще екс-президентом Бараком Обамою і стосувалися не лише офіційних осіб і бізнесменів з Росії, але також компаній і ватажків так званих "Донецької" та "Луганської народних республік".

Згодом і Обама, і його наступник Дональд Трамп неодноразово не лише продовжували, але й розширювали дію "українських" санкцій щодо РФ.

Нагадаємо, що минулого тижня Джо Байден офіційно вимагав від Кремля припинити окупацію Криму і повернути півострів Україні.

А напередодні, 2 березня, США ввели проти Росії новий пакет санкцій – за порушення прав людини і, зокрема, опозиціонера Олексія Навального. Під дію обмежень потрапили цілі галузі економіки.

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