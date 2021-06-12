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Байден проведе окрему пресконференцію після зустрічі з Путіним

12 червня 2021 14:15

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Президент США поспілкується з журналістами після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 16 червня

Джо Байден проведе пресконференцію. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Джо Байден проведе пресконференцію. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Джо Байден проведе окрему пресконференцію після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. На його думку, такий формат спілкування з вільною пресою є найбільш підходящим.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у Білому домі.

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Реакція Кремля

Прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремлю відомо про плани Байдена провести окрему пресконференцію, і назвав це нібито звичайною практикою американського президента.

"Як ми знаємо, президент США так само провів і в Англії окрему пресконференцію. Вони не стали проводити спільну пресконференцію з Борисом Джонсоном", – сказав він, повідомляє російське держінформагенство "РИА Новости".

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Пєсков додав, що Путін після закінчення переговорів планує окремо вийти для спілкування з журналістами.

Нагадаємо, Путін і Байден зустрінуться в Женеві 16 червня.

Раніше ми повідомляли, що Байден готувався до зустрічі з Путіним з директором ЦРУ, говоритиме жорстко – Time.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці

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