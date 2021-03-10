Байден публічно зганьбився: забув ім'я міністра оборони США (відео)

Президент США Джо Байден забув як звати міністра оборони – виступаючи в Білому домі, він назвав американського воєначальника просто "тим хлопцем", а Пентагон – просто "компанією".

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Про це повідомляється у випуску новин "Сьогодні".

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Сталося це під час призначення на посади двох жінок-генералів. Байден подякував їм за службу, але імені їхнього керівника згадати не зміг. Президент просто сказав: "хлопець, що керуює цією установою".

"Я хочу подякувати вам обом, а також колишньому генералові (я продовжую називати його генералом), хлопцю, який керує цією компанією, за все, що він зробив", – сказав глава Білого дому.

Відео: Сьогодні

До слова, "хлопця" звуть Ллойд Остін, він учасник воєн в Афганістані та Іраку, а свою посаду займає з січня. Остін став першим афроамериканцем, який очолив Пентагон.

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Варто зазначити, що подібні конфузи траплялися з Байденом і раніше. Наприклад, під час онлайн-виступу в минулому жовтні він забув ім'я свого конкурента по виборах Дональда Трампа, а в грудні обмовився і назвав віце-президента Камалу Харріс президентом США.

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