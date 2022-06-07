Байден розсекретив розвіддані, як США попереджали Європу про вторгнення РФ

Американські партнери та союзники поставилися до попередження скептично

Джо Байден заздалегідь знав про вторгнення РФ до України. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден наказав розсекретити розвіддані напередодні вторгнення Росії в Україну 24 лютого, оскільки заяви офіційних осіб США про напад були зустрінуті американськими партнерами та союзниками скептично.

Про це повідомила директорка Національної розвідки США Евріл Хейнс, передає CNN.

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За її словами, напередодні повномасштабного нападу РФ представники розвідки США пояснили ситуацію американським політикам. Але коли політики розповіли про це своїм колегам із інших країн, то їм не повірили.

"Коли ми пояснили нашим політикам, і наші політики пішли до своїх колег, то виявили у тих неабияку частку скептицизму", – розповіла Хейнс.

У підсумку Джо Байден сказав, що необхідно вийти і поділитися якомога більшою кількістю інформації:

"Президент повернувся до нас і сказав: "Ви повинні вийти та поділитися якомога більшою кількістю інформації, а також переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову взаємодіяти і, можливо, мати продуктивніші розмови про те, як готуватися до потенційного російського вторгнення", – наголосила Хейнс.

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден 1 червня офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

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"Я оголошую про новий значний пакет безпекової допомоги для надання своєчасної та критичної допомоги українським військовим. Завдяки додатковому фінансуванню України, ухваленому з переважною двопартійною підтримкою в Конгресі США, Штати зможуть продовжувати надавати Україні більше зброї, яку вони так ефективно використовують для відбиття російських атак", – йдеться у заяві Байдена, яку цитує CNN.

За його словами, новий пакет озброїть Україну "новими можливостями та передовою зброєю, включаючи HIMARS із боєприпасами, щоб захистити свою територію від наступу Росії".

Як зазначає CNN, новий пакет безпекової допомоги також включатиме радари повітряного спостереження, додаткову протитанкову зброю Javelin, бронебійне озброєння, артилерійські снаряди, гелікоптери, тактичну техніку та запчастини до неї.

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