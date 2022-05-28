Байден вирішив серйозно допомогти Україні та скасував скандальний указ Трампа

Байден вирішив допомогти економіці України та скасував мито на важливу продукцію

Президент США Джо Байден вирішив допомогти Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Через військове вторгнення Росії українську сталеливарну промисловість було підірвано, тому США ухвалили рішення скасувати 25% мито на сталь, яке в 2018 році ввів президент США Дональд Трамп. Про це повідомив чинний президент Америки Джо Байден, повідомляє Білий дім.

"У світлі дискусій з питань безпеки та значного порушення здатності України виробляти сталь я дійшов висновку, що теперішня ситуація в Україні є особливим випадком. Я ухвалив рішення призупинити дію тарифів на імпорт сталевих виробів та похідних сталевих виробів з України терміном на 1 рік", – сказав Байден.

Передісторія

8 березня 2018 року президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про мита на ввезення сталі та алюмінію, запровадження яких, за даними СОТ, може ініціювати торгову війну. Мита на ввезення сталі становитимуть 25%, на алюміній – 10%.

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Після такого рішення Європейський Союз вимагав від Трампа скасувати мита. Єврокомісія затвердила проєкт заходів у сфері зовнішньої торгівлі з США. Одним із запропонованих кроків, зокрема, є захист інтересів у сфері зовнішньої торгівлі у рамках СОТ. Другим заходом може стати запровадження аналогічних митних тарифів на американський імпорт у ЄС.

У ЄС запроваджено велику кількість обмежень на імпорт, що захищає внутрішнього виробника. Проте війна в Україні та як наслідок – падіння імпорту нашої продукції показало: європейські виробники не в змозі покрити потреби ринку. Як результат – у ЄС дорожчає метал.

Крім того, повідомлялося, що Україна та Велика Британія домовилися про повне двостороннє скасуванні мит на постачання продукції. Наразі подібне рішення готуються ухвалити і в ЄС.