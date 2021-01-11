Байдену зробили повторне щеплення від коронавірусу, як це було: фото і відео

Без п'яти хвилин глава держави подав американцям приклад, що щеплення потрібне

Обраний президентом США Джо Байден публічно отримав повторне щеплення від коронавірусу. Для цього він відвідав лікарню в Нью-Арку, штат Делавер.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

REUTERS/Tom Brenner

Майбутній глава держави максимально полегшив роботу медику, який мав зробити укол – швидко зняв піджак і закотив короткий рукав теніски-поло. Лікар без довгих церемоній протер місце уколу і увігнав у плече голку. Після ін'єкції він на кілька секунд придавив мікроранку невеликим тампоном, а потім наклеїв пластир.

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Через кілька секунд демократ зняв із обличчя захисну маску і відповідав на запитання представників ЗМІ.

REUTERS/Tom Brenner

Відео: Reuters

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Нагадаємо, раніше Байден неодноразово заявляв, що готовий до вакцинації . Таким чином він сподівається подати приклад американцям, що щеплення потрібне.

За даними порталу Our World in Data, який відстежує хід вакцинації від коронавірусу в світі, станом на 11 січня в США щеплення від коронавірусу отримали 2,72% громадян, що є п'ятим результатом у світі після Ізраїлю, ОАЕ, Бахрейну та Великої Британії.

Також нагадаємо, що поки ще чинний глава держави Дональд Трамп заявляв, що готовий першим випробувати на собі вакцину від COVID-19.

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