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Байдену зробили повторне щеплення від коронавірусу, як це було: фото і відео

11 січня, 23:07

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Без п'яти хвилин глава держави подав американцям приклад, що щеплення потрібне

Обраний президентом США Джо Байден публічно отримав повторне щеплення від коронавірусу. Для цього він відвідав лікарню в Нью-Арку, штат Делавер.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

REUTERS/Tom Brenner

REUTERS/Tom Brenner

Майбутній глава держави максимально полегшив роботу медику, який мав зробити укол – швидко зняв піджак і закотив короткий рукав теніски-поло. Лікар без довгих церемоній протер місце уколу і увігнав у плече голку. Після ін'єкції він на кілька секунд придавив мікроранку невеликим тампоном, а потім наклеїв пластир.

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Через кілька секунд демократ зняв із обличчя захисну маску і відповідав на запитання представників ЗМІ.

REUTERS/Tom Brenner

REUTERS/Tom Brenner

Відео: Reuters
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Нагадаємо, раніше Байден неодноразово заявляв, що готовий до вакцинації . Таким чином він сподівається подати приклад американцям, що щеплення потрібне.

За даними порталу Our World in Data, який відстежує хід вакцинації від коронавірусу в світі, станом на 11 січня в США щеплення від коронавірусу отримали 2,72% громадян, що є п'ятим результатом у світі після Ізраїлю, ОАЕ, Бахрейну та Великої Британії.

Також нагадаємо, що поки ще чинний глава держави Дональд Трамп заявляв, що готовий першим випробувати на собі вакцину від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина укол Джо Байден

Джерело: Сьогодні

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