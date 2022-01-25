Байден у прямому ефірі назвав журналіста "тупим су*им сином" (відео)

Журналіст згодом прокоментував слова президента

Спочатку Пітер дусі не почув слова Джо Байдена/Колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав журналіста "тупим су*им сином". Це сталося, коли він запитав у президента про інфляцію в США.

Про це повідомляє "Bloomberg".

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Лідер США Джо Байден назвав журналіста телеканалу Fox News Пітера Дусі "тупим су*им сином" одразу після того, як він поставив главі держави запитання про інфляцію на зустрічі з економічними радниками в Білому домі.

Після вступної промови глави держави та співробітників його адміністрації журналістів попросили залишити залу. Однак вони почали ставити свої запитання. На це Байден зауважив, що не любить відповідати на них, оскільки репортери ніколи не висвітлюють суть зустрічі. Одним із журналістів, які вигукували свої запитання, був Пітер Дусі, відомий своїми критичними висловлювання на адресу президента США та його політики.

"Чи вважаєте ви інфляцію політичним тягарем напередодні проміжних виборів?" — запитав Дусі в Байдена.

Своєю чергою Джо Байден у відповідь на крики кореспондента Fox News зауважив, що його слова були "цінним зауваженням". Далі він продовжив свою промову, а згодом сказав "ну що за тупий су*ий син".

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Пізніше Дусі виступив на телеканалі, де розповів, що не чув слів Байдена. Також він поцікавився, чи "запікуватиме" Білий дім слова Джо Байдена у своїй стенограмі.

Байден осоромився, піднімаючись на президентський борт

Президент США Джо Байден кілька разів спіткнувся, піднімаючись сходами, що ведуть на президентський борт Air Force One. Він відвідував базу ВПС Ендрюс і готувався до вильоту в Атланту.

Піднімаючись сходами, Байден втратив рівновагу, встав і потім спіткнувся ще більше. Судячи з відео, він не травмувався. Йому вдалося швидко оговтатися. Він піднявся спокійно по решті частини сходів, потім віддав честь військовослужбовцям, що очікували, і зайшов всередину літака.

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