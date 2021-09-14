Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Світові новини США

Байден вперше в історії проведе очний саміт з лідерами Австралії, Індії та Японії

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
14 вересня, 00:48
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В очному форматі лідери в цьому складі зустрінуться вперше

24 вересня в Вашингтоні відбудеться зустріч лідерів країн Чотирьохсторонього діалогу з безпеки (Австралія, Індія, США і Японія). Він буде в очному форматі вперше в історії.

Про це повідомляє Reuters.

Порядок саміту

Реклама

Крім відносин між країнами буде обговорюватися питання:

  • протидії таким викликам як COVID-19;
  • зміни клімату;
  • кіберзагрози;
  • просування свободи;
  • відкритості регіонів Індійського і Тихого океанів.

Читайте також:

Чотиристоронній діалог з безпеки був запущений в 2007 році. Цей механізм взаємодії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і зоні Індійського океану на тлі китайської агресії включає Вашингтон, Канберри, Нью-Делі і Токіо. Перша чотиристороння зустріч керівників зовнішньополітичних відомств Австралії, Індії, США і Японії пройшла у вересні 2019 року в Нью-Йорку.

Реклама

Нагадаємо, 6 липня цього року президент України Володимир Зеленський в Литві зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обговорили підготовку до 23-го саміту "Україна-ЄС", який запланований в Києві 12 жовтня.

Як повідомляли раніше Володимир Зеленський після поїздки на кордон з окупованої Абхазією в Грузії виступив на Батумський міжнародної конференції. Він розкритикував Європейський Союз за відсутність конкретики стосовно України.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Кращі статті за тиждень
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.69

Євро (€)

31.45

Російський рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1 205 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти