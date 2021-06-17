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Байден vs Путін: чим унікальні лімузини президентів

17 червня 2021 6:30

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Броня лімузинів президентів міцніша, ніж у військової техніки, вони захищають від радіації, хімічної атаки і бактеріологічного зараження

Лімузини Джо Байдена і Володимира Путіна / колаж "Сьогодні"

Лімузини Джо Байдена і Володимира Путіна / колаж "Сьогодні"

Лімузини, на яких їздять президент Сполучених Штатів Джо Байден та глава Кремля Володимир Путін, ще за два тижні до їхньої зустрічі доправили до Женеви (Швейцарія) військовими літаками, адже вони здатні захистити перших осіб практично від усього.

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Чим унікальні спецавтомобілі кожного з президентів, з’ясували новини "Сьогодні".

Броня лімузинів Байдена та Путіна міцніша, ніж у військової техніки, вони захищають від радіації, хімічної атаки і бактеріологічного зараження.

Щодо особливостей, то п'ятиметровий "Кадилак" американського лідера Джо Байдена має непроколювані шини, а у салоні є запас крові та кисню.

А в автівці преміум-класу "Аурус" незмінного президента Росії Володимира Путіна є спеціальний аварійний вихід.

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Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден під час зустрічі подарував російському президенту Володимиру Путіну фірмові сонячні окуляри Aviator, а також кришталеву статуетку бізона, яка символізує "силу, єдність нації і стійкість". Путін же в свою чергу подарував американському президенту письмовий набір хохломи "Москва".

Ми також писали, що за підсумками зустрічі Володимир Путін повідомив, що вони з Байденом не обмінювалися взаємними пропозиціями відвідати країни один одного.

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