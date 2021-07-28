Байден зустрівся з білоруською опозиціонеркою Тихановською

Світлана Тихановська та Джо Байден. Фото: пресслужба Білого дому

Президент США Джо Байден заявив, що в середу, 28 липня, провів у Білому домі зустріч з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

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Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Для мене честь зустрітися зі Світланою Тихановською сьогодні вранці в Білому домі. Сполучені Штати підтримують народ Білорусії в його прагненні до демократії і до захисту прав людини", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в своєму Telegram-каналі Тихановська розповіла, що вийшла з Білого дому з упевненістю в тому, що голос мільйонів білорусів був почутий.

"Як політик, я рада цій зустрічі. Президент Байден сказав, що в світі триває боротьба між автократією і демократією. І ви знаєте, що Білорусь в цій боротьбі знаходиться на передовій. Тому я закликала президента Байдена допомогти нам зробити Білорусь успішним прикладом ненасильницького переходу до демократії", – говорить опозиціонерка.

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За словами Тихановської, суверенітет Білорусі не може бути предметом торгу.

"Суверенітет Білорусі не підлягає обговоренню і торгу. Будь-які угоди, підписані нелегітимним режимом, незаконні", – зазначила вона.

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Крім того, лідер білоруської опозиції вже провела переговори з високопоставленими представниками адміністрації США, конгресменами і сенаторами. Також вона встигла зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, його заступником Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шолле.

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З представниками Держдепу Світлана Тихановська обговорила захоплення літака Ryanair, напад на громадянське суспільство і медіа.

Білоруська опозиціонерка закликала США ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ та журналістських розслідувань. Також вона просить Штати, щоб вони разом з партнерами посилили політичний та економічний тиск на режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

На думку Тихановської, це можна зробити за рахунок призупинення дії різних контрактів між країнами і введення санкцій.

Раніше ми повідомляли, що Тихановська розповіла про неформальну зустріч із Зеленським.

Також нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановськазакликає судити Олександра Лукашенко в міжнародному трибуналі.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: