Байден зустрінеться з Путіним у готелі в центрі Женеви – ЗМІ

У Женеві проходять перші зустрічі між протокольною службою і департаментом закордонних справ, а в імовірному готелі неможливо забронювати номер з 15 по 17 червня

Джо Байден і Володимир Путін, готель Intercontinental. Колаж "Сьогодні"

Зустріч президентів Сполучених Штатів Джо Байдена і Росії Володимира Путіна швидше за все відбудетья в готелі InterСontinental, розташованому в районі Женеви (Швейцарія), де згруповані офіси міжнародних організацій.

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Про це розповіли джерела в Женевській протокольній службі, повідомило швейцарське видання Le Temps.

"Зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна запланована в готелі InterСontinental. Його розташування в центрі міжнародних організацій робить його очевидним вибором, хоча це потребує підтвердження", – пише видання.

Офіційної інформації про місце зустрічі Байдена і Путіна поки немає. Відомо, що 26 травня почалися перші зустрічі між Женевською протокольною службою і Федеральним департаментом закордонних справ (FDFA) з організації зустрічі.

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На думку видання, ще одним непрямим підтвердженням того, що зустріч пройде саме в InterСontinental, може бути те, що наразі неможливо забронювати номери в цьому готелі з 15 на 16 червня і з 16 на 17 червня через офіційний сайт. При спробі зробити це з'являється повідомлення: "Не вдалося знайти номер на обрані дати".

На цю мить точно відомо, що перша особиста зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним пройде в Женеві 16 червня. На ній планується обговорити стан російсько-американських відносин і перспективи їх подальшого розвитку, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного.