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Байден висунув кандидатуру на пост директора ЦРУ

4 лютого, 02:27

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Дипломатична кар'єра Бернса почалася у 1982 році

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байдену середу направив на розгляд Сенату Конгресу США кандидатуру колишнього американського посла в РФ Вільяма Бернса на пост глави Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

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Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Кандидатури, спрямовані в Сенат: Вільям Джозеф Бернс <...> висувається на посаду директора ЦРУ", – йдеться в повідомленні.

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Дипломатична кар'єра Бернса почалася у 1982 році. Він займав кілька посад у сфері національної безпеки при п'яти американських адміністраціях. З 2005 по 2008 рік Бернс був послом США в Росії, потім першим заступником держсекретаря США, а з 2015 року очолив Фонд Карнегі за міжнародний мир.

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Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Сполучених Штатів Джина Хаспел подала у відставку напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Як повідомлялося раніше, обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатурою нового директора Центрального розвідувального управління – на цю посаду він запропонує дипломата Вільяма Бернса, який кілька років був послом Сполучених Штатів в Росії.

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ЦРУ Сенат США Джо Байден

Джерело: Reuters/Jonathan Ernst

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