Байден висунув кандидатуру на пост директора ЦРУ

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байдену середу направив на розгляд Сенату Конгресу США кандидатуру колишнього американського посла в РФ Вільяма Бернса на пост глави Центрального розвідувального управління (ЦРУ).
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
"Кандидатури, спрямовані в Сенат: Вільям Джозеф Бернс <...> висувається на посаду директора ЦРУ", – йдеться в повідомленні.
Читайте також: У Німеччині вважають, що Байден буде активно допомагати Україні
Дипломатична кар'єра Бернса почалася у 1982 році. Він займав кілька посад у сфері національної безпеки при п'яти американських адміністраціях. З 2005 по 2008 рік Бернс був послом США в Росії, потім першим заступником держсекретаря США, а з 2015 року очолив Фонд Карнегі за міжнародний мир.
Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Сполучених Штатів Джина Хаспел подала у відставку напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена.
Як повідомлялося раніше, обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатурою нового директора Центрального розвідувального управління – на цю посаду він запропонує дипломата Вільяма Бернса, який кілька років був послом Сполучених Штатів в Росії.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк