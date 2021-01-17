Байден висунув Вікторію Нуланд на посаду заступника голови Держдепу

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив кандидатури на головні посади в Державному департаменті його адміністрації. Одним із заступників голови Держдепу може стати екс-помічниця держсекретаря у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд, яка не раз висловлювала симпатію українській Революції гідності.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У Байдена повідомили, що другу за значенням посаду повинна отримати Венді Шерман, яка очолювала делегацію США на переговорах про ядерну угоду з Іраном 2015 року, а Нуланд може стати заступником секретаря з політичних питань.

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Слід зазначити, що Шерман свого часу опікувалася політичними питаннями в адміністрації президента Барака Обами, а Нуланд у той же час, зокрема, займалася українським і російським напрямками зовнішньої політики США.

Нагадаємо, раніше Джо Байден також визначився з майбутнім держсекретарем. Головою американської дипломатії стане один з лідерів на цю посаду – давній союзник Байдена і 58-річний дипломат зі стажем Тоні Блінкен.

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