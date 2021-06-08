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Розмова Зеленського і Байдена. Що кажуть у Білому домі

8 червня, 07:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Американський лідер запросив президента України відвідати Вашингтон цього літа – про що ще говорили українські лідери

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, вони також обговорили боротьбу з корупцією.

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Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Крім того, обидва лідери обговорили стратегічне партнерство двох країн на підтримку плану президента України по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях і євроатлантичні прагнення України, яка забезпечує справедливість, безпеку і процвітання народу України.

Байден і Зеленський також обговорили необхідність тісної співпраці в області енергетичної безпеки і боротьби з COVID-19, включаючи плани США надати 900 тисяч доз противірусного вакцини Україні.

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Нагадаємо, що 7 червня відбулася друга телефонна розмова президентів США і України, під час якої Зеленського запросили до Вашингтона – в липні у нього відбудеться зустріч із Байденом у Білому домі.

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Що ще відбувалося в Україні і світі дивіться в новинах "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Розмова Зеленського і Байдена: подробиці

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