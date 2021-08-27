Байдена попередили про загрозу нового теракту в Кабулі

Представник Білого Дому повідомив, що президент США проінформований про можливі нові теракти. Але евакуація триває

Евакуація триває / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

У Кабулі залишається загроза нового теракту, який може статися в найближчі дні в районі аеропорту, який зазнав нападу бойовиків ІДІЛ 26 серпня .

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в Білому домі.

Представник адміністрації президента зазначив, що США зараз приймають максимальні силові заходи захисту в кабульському аеропорту і не припиняють евакуації. Американські військові вивозять по повітрю тисячі людей кожні кілька годин.

" Наступні кілька днів цієї місії будуть найнебезпечнішими з початку евакуації ", – заявив американський чиновник.

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Представник Білого дому також повідомив, що Джо Байден доручив державному секретарю продовжити дипломатичні контакти з міжнародними партнерами, щоб забезпечити можливість для громадян третіх країн і афганців з візами покинути країну навіть після того, як військова присутність США в Афганістані закінчиться 31 серпня.