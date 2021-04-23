База на Місяці, місто на Марсі. Ілон Маск розкрив амбітні плани

Американський геній не хоче, аби людська раса була представлена тільки на одній планеті – люди мають стати міжпланетним видом

Люди мають стати космічною цивілізацією і міжпланетним видом, вважає Ілон Маск й закликає побудувати постійну базу на Місяці і місто на Марсі.

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Про це повідомляє CNBC.

"Нам треба повернутися і побудувати на Місяці постійну базу ... а потім побудувати місто на Марсі, що дозволить нам стати космічною цивілізацією, міжпланетним видом", – сказав Маск на прес-конференції після запуску космічного корабля Crew Dragon до МКС.

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Він висловив упевненість, що його компанія SpaceX здійснюватиме регулярні рейси на Місяць, але нагадав, що відтоді, як люди вперше побували на єдиному супутнику нашої планети, пройшло вже майже півстоліття.

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"Це занадто довго ... Ми не хочемо бути одним з тих видів, які живуть на одній планеті, ми хочемо бути представниками кількох планет", – говорить Ілон Маск.

І хоча в NASA відмовилися від ідеї висадити людину на Місяці до 2024 року, сам Маск вважає це більш ніж реальною метою.

Нагадаємо, що минулого тижня саме компанія Ілона Маска виграла тендер NASA на будівництво космічного корабля, який вперше після місії "Аполлон" в 1972 році принесе людей на Місяць.

А про співпрацю його компанії з Україною дивіться у відеосюжеті:

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