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Білий дім готується призначити посла США в Україні. Коли приймуть рішення

24 липня 2021 10:42

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Найближчим часом оберуть кандидата, якого повинен схвалити Сенат

На даному етапі йде процес відбору посла США для роботи в Україні / Фото: колаж "Сегодня"

На даному етапі йде процес відбору посла США для роботи в Україні / Фото: колаж "Сегодня"

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент заявив, що Білий дім оголосить кандидатуру посла США для роботи в Україні в найближчі тижні. Зараз йде процес відбору.

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Про це він повідомив виданню "Суспільне".

"Ми зараз в процесі відбору посла (в Україні – "Сегодня") Білим домом. Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну", – сказав Кент.

Він заявив, що в Україні ж традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці. І найближчим часом Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата, якого повинен схвалити Сенат.

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Нагадаємо, що останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади в травні 2019 року. З тих пір в Україні працюють тимчасові повірені у справах США.

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Раніше ми повідомляли, що посол Росії в США Анатолій Антонов повертається з Москви до Вашингтона. Три місяці тому його вислали з США через загострення в російсько-американських відносинах.

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