Радники Байдена і Меркель обговорили ризики "Північного потоку – 2" для України і ЄС

Представники США і Німеччини також говорили про кібербезпеку і пріоритети зовнішньої політики стосовно України, Росії, Ірану і Західних Балкан

Росіяни прагнуть добудувати "Північний потік - 2" / Фото: Reuters

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван і зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Ян Хеккер 2 червня обговорили ризики, які газопровід "Північний потік – 2" становить для України і Європи.

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Про це повідомила прес-служба Білого дому.

"Експерти обох урядів обговорили газопровід "Північний потік – 2", зокрема стурбованість США стосовно ризиків, які він становить для України і європейської енергетичної безпеки", – йдеться в повідомленні.

Радники Джо Байдена і Ангели Меркель також говорили про майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО, важливість забезпечення енергетичного майбутнього Європи і колективні зусилля з поширення вакцин проти COVID-19, координацію у сфері кібербезпеки і пріоритети зовнішньої політики щодо України, Росії, Ірану і Західних Балкан.

Раніше стало відомо, що високопоставлена команда німецьких переговірників їде до Вашингтона для обговорення перспектив газопроводу "Північний потік – 2".

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав сенаторів США Джин Шахін, Роберта Портмана і Крістофера Мерфі, які відвідали Україну, не допустити зняття санкцій з будівництва "Північного потоку – 2".

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