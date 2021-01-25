Білий дім зажадав від Кремля звільнення Навального та його прибічників

Адміністрація президента США Джо Байдена підтвердила свою вимогу до влади Росії негайно звільнити лідера опозиції Олексія Навального і його прибічників, затриманих за протести проти його ув'язнення.

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Про це повідомляє британське видання Independent.

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила в понеділок, 25 січня: "Ми закликаємо російську владу звільнити всіх затриманих за здійснення своїх універсальних прав і за негайне і беззастережне звільнення Олексія Навального".

На минулих вихідних подібну заяву зробив Держдепартамент США, також вимагаючи звільнення опозиціонерів.

Як пише видання, рішуче засудження 46-м президентом нового прояву політичних репресій в Росії знаменує собою різкий відхід від позицій його попередника, який у вересні-2020 не сказав, що Навальний був отруєний російськими урядовими агентами, про що широко повідомлялося.

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Нагадаємо, прибічники Навального готують нові акції протесту. Людей закликають вийти на вулиці 31 січня.

Також повідомлялося, що в суботу, 23 січня, в Росії акціях протесту на підтримку Навального та інших політв'язнів було затримано понад 3700 чоловік.

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