Білий дім попередив про збереження загрози кібератак на ПО Microsoft

Білий дім закликав операторів комп'ютерних мереж вжити подальші кроки, щоб визначити, чи не постраждали їхні системи під час останньої хакерської атаки на програмне забезпечення Microsoft для корпоративної пошти Outlook, оскільки загроза зберігається навіть після випущених компанією оновлень безпеки.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Адміністрації президента США.

У Білому домі упевнені, що випущене Microsoft оновлення не в повному обсязі усунуло вразливість, і хакери можуть знову отримати доступ до постраждалих серверів, також там не виключають можливість подальших атак на них третіх осіб.

"Ми знову наголошуємо, що оновлення і заходи з усунення наслідків не виправлять ситуацію, якщо сервери вже скомпрометовані. Дуже важливо, щоб кожна компанія, чий сервер має уразливості, вжила заходів, щоб встановити, чи не стала вона об'єктом атаки", – заявив представник Білого дому

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена вже сформувала цільову групу для напрацювання заходів реагування і там чекають "всебічної урядового відповіді" на проблему.

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Нагадаємо, днями компанія Microsoft заявила, що пов'язана з китайським урядом група хакерів віддалено зламувала поштові скриньки, використовуючи вразливості в програмному забезпеченні Microsoft Exchange Server і намагаючись викрасти інформацію різних організацій у США.

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