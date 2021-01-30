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Без маски не поїдете: у США ввели обов'язкову вимогу під час подорожей

30 січня, 12:09

Ольга Литвин Ольга Литвин

Пасажирів без масок висаджуватимуть за першої нагоди

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) випустили масштабний наказ. Розпорядження вимагає використання масок у всіх видах громадського транспорту, оскільки країна продовжує повідомляти про тисячі щоденних смертей від COVID-19.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Наказ, який набуває чинності в понеділок, вимагає, щоб маски носили всі мандрівники в літаках, кораблях, поїздах, метро, автобусах, таксі та маршрутних таксі. А також в аеро- і морських портах, на вокзалах і в інших транспортних вузлах.

Масштабному розпорядженню CDC передував наказ президента США Джо Байдена 21 січня.

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За Дональда Трампа, який був президентом до 20 січня, вимога CDC про обов'язкове використання масок у дорозі заблокували.

Відтепер за недотримання правил носіння масок авіакомпанії забороняють пасажирам здійснювати польоти і в майбутньому. CDC заявили, що люди, які порушують наказ, можуть зазнати кримінального покарання.

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У наказі йдеться про те, що пасажири мають носити маски в дорозі, за винятком нетривалих періодів, наприклад, аби попоїсти, випити води чи вжити ліки. Виняток становлять мандрівники до двох років і особи з певними захворюваннями. Від них вимагатимуть негативного результату тесту на COVID-19.

Крім того, наказ CDC зобов'язує авіакомпанії та інших операторів "за першої ж безпечної нагоди висадити людину, яка відмовляється підкорятися".

Крім того, внутрішні поїздки для федеральних службовців обмежуватимуться "тільки критично важливими", а зайнятість федеральних офісів відтепер не має перевищувати 25%.

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Влада США вважає, що світова спільнота має провести повноцінне міжнародне розслідування стосовно джерела поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Нагадаємо, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 100 млн людей. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померло вже понад двох мільйонів людей.

Про перші укази Джо Байдена дивіться в нашому сюжеті:

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