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Без України нікуди. У Байдена розповіли, про що говоритимуть з Путіним

30 квітня, 21:10

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Сам саміт ще не підтверджено, але в Білому домі вже готуються поставити російському президенту пару незручних запитань

Серед питань, які обговорюватимуть на саміті США – Росія президенти двох країн Джо Байден і Володимир Путін, можуть бути ситуація з опозиціонером Олексієм Навальним і присутність російських військ на кордоні з Україною.

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Про це 30 квітня заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

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"Наша мета в тому, щоб забезпечити роботу над стабільнішими і передбачуванішими відносинами, щоб ми висловлювали побоювання, що у нас з'являються, зокрема й ті, які у нас є зараз – включно й щодо затримання Олексія Навального і нарощування Росією військової потужності на кордоні з Україною ", – сказала Псакі.

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При цьому вона підкреслила, що наразі зустріч не була підтверджена – немає ані дати, ані її графіка. Після підтвердження можна буде предметніше обговорювати порядку.

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Нагадаємо, що 14 квітня Байден запропонував Путіну зустрітися в третій країні. З пропозицією прийняти переговори президентів вже виступила низка європейських країн.

До яких наслідків саміту США – Росія варто готуватися Україні і що про це думають експерти, читайте в матеріалі на сайті "Сьогодні".

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