Безробітні американці отримуватимуть 400 доларів в тиждень – Байден

Мільйони кваліфікованих фахівців в США отримають додаткові стимулюючі виплати в розмірі 1400 доларів, а безробітним жителям будуть збільшені виплати до 400 доларів щотижня.
Як передає Bloomberg, обраний президент США Джо Байден звернеться до Конгресу з проханням виділити 1,9 трлн доларів на допомогу для подолання наслідків від пандемії коронавірусу.
Тільки за останній тиждень кількість заявок на одержання допомоги з безробіття, збільшилася на 181 тисячу, в загальному, досягнувши 965 тисяч.
Також ми писали про те, що близько 400 млрд доларів Байден хоче виділити на боротьбу з пандемією коронавірусу. У США хочуть підвищити до 15 доларів мінімальної погодинної оплати праці в США і введенню додаткових пільг. Крім того, Байден вважає за потрібне виділити $ 50 млрд на розширення програм тестування на коронавірус.
Раніше ми писали, що представники Республіканської партії США домагатимуться імпічменту Джо Байдена в перший же його робочий день на посаді президента.
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