Білл Гейтс спрогнозував, коли закінчиться COVID-пандемія

Мільярдер упевнений, що незабаром новий штам Omicron буде у всіх країнах світу

Білл Гейтс раніше вже давав прогнози щодо коронавірусу. Колаж "Сьогодні"

Засновник Microsoft мільярдер Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусної хвороби може закінчитися вже у 2022 році завдяки… новому штаму "Омікрон", що поширюється дуже швидко, але так само стрімко повинна пройти і його хвиля.

Про це він написав у Twitter.

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Гейтс вірить, що ситуація з COVID не буде вічною. За його словами, що краще люди дбатимуть одне про одного, то швидше настане кінець пандемії.

"Коли здавалося, що життя повернеться у нормальне русло (після вакцинації від звичайного штаму коронавірусу. – Ред.), ми можемо вступити до гіршої частини пандемії. Omicron вдарить по всіх нас. Тепер він є у моїх близьких друзів, і я скасував більшість своїх планів на відпустку", – пише Гейтс.

Мільярдер закликає поставитися до "Омікрону" серйозно, навіть якщо він буде лише наполовину такий небезпечний, як "Дельта".

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"Omicron поширюється швидше, ніж будь-який вірус в історії. Незабаром це буде в усіх країнах світу… Якщо і є хороші новини, то це те, що Omicron поширюється так швидко, що, коли він стає домінувати в країні, хвиля там має тривати менше трьох місяців. Ці кілька місяців можуть бути поганими, але я все-таки вірю, що, якщо ми зробимо правильні кроки, пандемія може закінчитися у 2022 році", – заявив Гейтс.

COVID-пророцтва Білла Гейтса