Світ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Світові новини США

Білл Гейтс спрогнозував, коли закінчиться COVID-пандемія

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
22 грудня, 11:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мільярдер упевнений, що незабаром новий штам Omicron буде у всіх країнах світу
Білл Гейтс раніше вже давав прогнози щодо коронавірусу. Колаж "Сьогодні"
Білл Гейтс раніше вже давав прогнози щодо коронавірусу. Колаж "Сьогодні"

Засновник Microsoft мільярдер Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусної хвороби може закінчитися вже у 2022 році завдяки… новому штаму "Омікрон", що поширюється дуже швидко, але так само стрімко повинна пройти і його хвиля.

Про це він написав у Twitter.

Реклама

Гейтс вірить, що ситуація з COVID не буде вічною. За його словами, що краще люди дбатимуть одне про одного, то швидше настане кінець пандемії.

"Коли здавалося, що життя повернеться у нормальне русло (після вакцинації від звичайного штаму коронавірусу. – Ред.), ми можемо вступити до гіршої частини пандемії. Omicron вдарить по всіх нас. Тепер він є у моїх близьких друзів, і я скасував більшість своїх планів на відпустку", – пише Гейтс.

Мільярдер закликає поставитися до "Омікрону" серйозно, навіть якщо він буде лише наполовину такий небезпечний, як "Дельта".

Реклама

"Omicron поширюється швидше, ніж будь-який вірус в історії. Незабаром це буде в усіх країнах світу… Якщо і є хороші новини, то це те, що Omicron поширюється так швидко, що, коли він стає домінувати в країні, хвиля там має тривати менше трьох місяців. Ці кілька місяців можуть бути поганими, але я все-таки вірю, що, якщо ми зробимо правильні кроки, пандемія може закінчитися у 2022 році", – заявив Гейтс.

COVID-пророцтва Білла Гейтса

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.26

Російський рубль (₽)

0.3687

Євро (€)

30.79

Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1/2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти