Білл і Мелінда Гейтс подали на розлучення: що сталося

Пара пишається тим, що виростила трьох неймовірних дітей і створила благодійний фонд, який допомагає людям в усьому світі

Засновник Microsoft Білл Гейтс розлучається зі своєю дружиною Меліндою після 27 років шлюбу, оскільки вони "більше не вірять, що можуть рости разом як пара".

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Відповідне оголошення від подружжя Гейтсів з'явилося на їхніх сторінках у Twitter.

"Після довгих роздумів і великої роботи над нашими стосунками ми вирішили розірвати наш шлюб", – йдеться в заяві.

Пара зазначає, що їм вдалося виростити трьох неймовірних дітей і створити благодійний фонд (Bill & Melinda Gates Foundation), який допомагає людям у всьому світі, і вони мають намір продовжувати спільну роботу в ньому.

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Білл і Мелінда познайомилися наприкінці 1980-х, коли жінка прийшла працювати в компанію Гейтса Microsoft.

Фондом Білла і Мелінди Гейтс подружжя керує спільно. Зокрема організація витратила мільярди на боротьбу з інфекційними захворюваннями і вакцинацію дітей.

Білл Гейтс – четвертий у списку найбагатших людей світу Forbes.

Нагадаємо, в 2020 році Маккензі Скотт, колишня дружина мільярдера і засновника Amazon Джеффа Безоса, стала найбагатшою жінкою в світі зі статками у 68 мільярдів доларів за індексом мільярдерів Bloomberg.