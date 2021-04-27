Битва за космос: у Маска можуть відібрати право висадити людину на Місяці

Компанія найбагатшої людини в світі звинуватила NASA в нечесних умовах тендера – SpaceX може залишитися без контракту на 2,9 млрд доларів

Ракетно-космічна компанія Blue Origin, що належить американському мільярдерові Джеффу Безосу, намагається офіційно оскаржити угоду на висадку людини на Місяці, яку NASA уклала з іншою компанією SpaceX.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

26 квітня Blue Origin подала відповідну скаргу до Рахункової палати США, звинувативши NASA в тому, що космічне агентство змінило переможця тендера в останню хвилину.

Читайте також: База на Місяці, місто на Марсі. Ілон Маск розкрив амбітні плани

"Їхнє рішення усуває можливості для чесної конкуренції, значно звужує базу поставок і не лише затримує, а й ставить під загрозу повернення Америки на Місяць. Через це ми подали протест до Рахункової палати", – йдеться у заяві Blue Origin.

Реклама

У відповідь на це власник SpaceX, американський бізнесмен Ілон Маск лише посміявся. Він опублікував у Twitter скріншот публікації про те, що Blue Origin ще в 2019 році представили свій модуль для висадки на Місяці.

"Не можуть піднятися (на орбіту), лол", – написав Маск.

Варто зазначити, що Blue Origin дійсно суттєво відстає за темпами орбітального транспортування від SpaceX, яка уклала кілька багатомільярдних державних контрактів. Саме компанія SpaceX тепер доставляє американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама