Блінкен та Лавров зустрілися в Женеві: перші заяви

На зустрічі з главою МЗС РФ держсекретар США пообіцяв Росії жорстку відповідь

У Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Обговорювалася тема безпеки та агресії РФ проти України. Зустріч тривала півтори години, сторони обмінялися низкою заяв.

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Жорстка відповідь Росії

Ентоні Блінкен заявив, що США налаштовані вирішувати проблеми з Росією мирним шляхом, але у разі ескалації буде дано жорстку відповідь.

Також він зазначив, що США не чекають великих результатів від переговорів.

"Ми не очікуємо, що зможемо вирішити всі наші розбіжності сьогодні, але ми зможемо намітити шлях дипломатії та діалогу для вирішення конфлікту мирним шляхом", – заявив він.

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Кремль чекає на відповіді

Своєю чергою Лавров сказав, що Росія також не очікує великих проривів від цих переговорів, проте чекає на конкретні відповіді на свої пропозиції.

"Пропозиції гранично конкретні. Очікуємо на такі ж конкретні відповіді в руслі та в повній відповідності до тих зобов'язань, які були прийняті на найвищому рівні в рамках ОБСЄ з проблем неподільності та безпеки. Щоб жодна країна не зміцнювала свою безпеку за допомогою безпеки будь-якої іншої країни", – заявив глава МЗС РФ.

Також Лавров заявив, що сподівається, що хоч "хтось у Держдепі" не займався підготовкою матеріалів про дезінформацію Росії та сконцентрувався на пропозиціях РФ.

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Переговори з Росією

Це вже четверті переговори Росії з представниками Заходу з початку року. Вони проходять на тлі масового перекидання російських військ до кордонів України. Раніше в січні відбулися переговори Росії з представниками США, НАТО та ОБСЄ.

Переговори Лаврова та Блінкена були анонсовані лише за три дні до їх проведення – 18 січня. Ентоні Блінкен вирушив на цю зустріч після візитів в Україну та Німеччину.

Москва намагається домогтися від Заходу відмови від вступу України до НАТО та подальшого розширення Альянсу, а також відведення стратегічних озброєнь.

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