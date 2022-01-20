Блінкен запропонує Росії шлях вирішення конфлікту з Україною

Зустріч Блінкена з Лавровим запланована на 21 січня

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Штати готові підтримати зусилля щодо відновлення роботи "нормандського формату" без участі у ньому. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Інтерфакс.

"Я зможу викласти загальне уявлення, спільні уподобання США та наших європейських союзників та партнерів щодо того, як знайти дипломатичний шлях уперед для деескалації цього конфлікту", – сказав він.

За словами Блінкена, країни Заходу продовжать нагадувати Москві про неминучість "швидких та масованих наслідків", якщо вона обере шлях "подальшої агресії" щодо України.

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Зазначимо, що на 21 січня призначено переговори з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, під час яких держсекретар розповість йому про спільну позицію США та Європи щодо деескалації ситуації навколо України.

Візит Блінкена до України

19 січня до Києва з офіційним візитом прилетів держсекретар США Ентоні Блінкен. Відправитися до України його попросив президент США Джо Байден. Блінкен розповів, що для його візиту до України було три причини.

У ході робочого візиту він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою. Після візиту до України Ентоні Блінкен вирушив до Німеччини, а після цього зустрінеться у Женеві із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.