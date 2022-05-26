Блінкен розкритикував Китай: за що дісталося Сі Цзіньпіню

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за захист президента Росії Володимира Путіна, який нахабно вторгся в Україну 24 лютого. Американський політик вважає, що необхідно "бити на сполох" у зв'язку з теплими відносинами Китаю з Росією.
Про це повідомляє американське агентство CNN .
Критика
"Навіть коли Росія явно мобілізувалась для вторгнення в Україну, президент Сі та президент Путін говорили, що дружба між їхніми країнами була, цитую, "безмежною". Це має викликати тривогу" , – сказав Блінкен у промові про політику адміністрації Байдена щодо Китаю в університеті Джорджа Вашингтона.
Він підкреслив, що США не прагнуть конфлікту чи нової холодної війни з Китаєм.
"Наше завдання – ще раз довести, що демократія може вирішувати нагальні проблеми, створювати можливості, зміцнювати людську гідність, що майбутнє належить тим, хто вірить у свободу, і що всі країни будуть вільні вибирати свій власний шлях без примусу. Ми не шукаємо конфлікту чи нової холодної війни, навпаки, ми сповнені рішучості уникати і того, й іншого", – сказав Блінкен.
"Навіть незважаючи на те, що війна президента Путіна триває, ми будемо, як і раніше, зосереджені на найсерйознішому довгостроковому виклику міжнародного порядку — і це походить від Китайської Народної Республіки", – додав він.
Відносини
- Тим часом Китай намагається отримати економічні вигоди від положення Росії, яка перебуває під західними санкціями, що заважають швидким постачанням російської нафти до Китаю, незважаючи на невеликі відстані між країнами.
- На думку російського журналіста та політичного діяча Андрія Піонтковського, китайські аналітики зробили прогноз після закінчення війни в Україні і Сі Цзіньпін знає, як довго проіснує Росія.
- 10 травня відбулася півторагодинна розмова президента Франції Емманюеля Макрона з головою КНР Сі Цзіньпінем. Говорили про Україну, проте Піднебесна поки що не підключилася до вирішення питання про припинення війни.